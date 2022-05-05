القيادي عليان ناعيًا والدة الأسير "كريم يونس": رحلت وهي تمتلئ غضبًا على أمة المليارات

نعى د. جميل عليانمسؤول ملف الشهداء والأسرى في حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، الحاجة صبحية يونس، والدة عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس.

وقال د. عليان في تصريح صحفي: "تركتنا هذا اليوم أيقونة الصبر وأم الأسرى صبحية يونس أم كريم، ولم تترك لنا عذرا، رحلت وهي تمتلئ حقدًا على الغاصب الذي اغتصب أرضها وتاريخها وصادر حقها في احتضان ابنها".

وأضاف "رحلت وهي تمتلئ غضبًا على أمة المليارات، التي لن تهتز ضمائر زعمائها لحزنها، وتعيد كريم وماهر وكل الأسرى إلى أحضان أمهاتهم وآباءهم".

كما قدم د. عليان، التعازي لأيقونة الأسرى القائد كريم، والقائد ماهر ولكل شعبنا الفلسطيني، وأسرانا ايقونات شعبنا وأمتنا ومجاهدينا، تعازينا لأهلنا في الداخل المحتل الذين رفضوا التفريط في الوطن والتاريخ.