شركة "إلعال" الإسرائيلية تلغي مشاركتها بـ"عيد الاستقلال"
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:18 م
05 مايو 2022
ذكر موقع "واللاه" العبري، اليوم الخميس، أن شركة "إلعال" الإسرائيلية للطيران، ألغت مشاركتها في ما يسمى "عيد الاستقلال الرابع والسبعين"، كما ألغت 11 رحلة جوية خلال الـ 48 ساعة الماضية.
وقال الموقع، إن إلغاء شركة "إلعال" مشاركتها بعيد الاستقلال، جاء بسبب خلاف بين الشركة ولجنة العمال والطيارين.
وأضاف الموقع أن لجنة العمال والطيارين بشركة "إلعال" تعارض نهجة الشركة الذي يجد وقتًا للمشاركة في العرض الجوي بيوم الاستقلال، في حين تلغي الرحلات التجارية التي تجلب الأموال للشركة التي عانت من إغلاق دام عامين وأزمة اقتصادية شديدة بسبب جائحة "كورونا".
وعلّقت شركة "إلعال" بالقول: "نأسف لعدم تمكن الشركة من المشاركة في الرحلة الاحتفالية لعيد الاستقلال الرابع والسبعين. هذه حادثة خطيرة. وسنحرص على عدم تكرار مثل هذا الحدث".