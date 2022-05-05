الافراج عن نائب مدير عام أوقاف القدس بشرط الحبس المنزلي وكفالة مالية

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن نائب مدير عام أوقاف القدس، الشيخ ناجح بكيرات بعد اعتقاله مساء الأربعاء الماضي.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اشترطت مقابل الإفراج عن الشيخ بكيرات خضوعه للحبس المنزلي لمدة 5 أيام إضافة إلى كفالة مالية بقيمة 6 آلاف شيكل.

واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ بكيرات مساء الأربعاء، أثناء مروره عبر حاجز (مزموريا) العسكري، جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

ولا تكف قوات الاحتلال عن ملاحقة الشيخ بكيرات، كونه من الشخصيات الفلسطينية المقدسية المؤثرة، وتستهدفه بالاستدعاء والاعتقال بشكل متواصل.

وقد اعتُقل أكثر من 34 مرة، وأُبعد عن المسجد الأقصى 26 مرة، لمدد تتراوح ما بين أسبوع إلى 6 شهور، كما مُنع من السفر خارج البلاد مرات عديدة.