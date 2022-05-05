صحيفة: أمريكا ساعدت القوات الأوكرانية في قتل جنرالات روس

قالت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤولين أميركيين كبار، غن الولايات المتحدة وفرت معلومات مخابراتية ساعدت القوات الأوكرانية في قتل الكثير من الجنرالات الروس خلال الحرب الأوكرانية.

وأضافت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن واشنطن مدت أوكرانيا بتفاصيل عن التحركات المتوقعة للقوات الروسية ومواقعها وتفاصيل عن المقرات العسكرية الروسية المتنقلة، مضيفة أن أوكرانيا أضافت تلك المعلومات إلى معلوماتها المخابراتية ونفذت ضربات مدفعية وهجمات أخرى أسفرت عن مقتل ضباط روس.

ولم ترد وزارة الدفاع الأميركية ولا البيت الأبيض على طلبات من رويترز للتعقيب على التقرير.

فيما قال مسؤولون أوكرانيون إنهم قتلوا نحو 12 جنرالا روسيا في مضمار القتال بفضل المعلومات التي وفرتها المخابرات الأميركية.