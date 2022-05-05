مهجة القدس تنعى والدة الأسير القائد كريم يونس

تقدمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ والهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني، من الأسير القائد كريم يونس، ومن عموم عائلة يونس الكرام في قرية عارة بالداخل المحتل؛ بعظيم التعازي والمواساة بوفاة الحاجة المرحومة بإذن الله تعالى صبحية يونس (أم كريم)، والتي توفيت صباح اليوم 4 شوال 1443هـ الموافق 05/05/2022م، في قرية عارة في الداخل المحتل، عن عمر يناهز (88) عامًا قضتها طائعة لله صابرة محتسبة.

وقالت مهجة القدس في بيان صحفي، اليوم الخميس، "نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

جدير بالذكر أن الأسير القائد كريم يونس، أمضى في سجون الاحتلال ما يقارب أربعين عاماً، وهو من أيقونات الأسرى، ومن المفترض أن يفرج عنه بعد أشهر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.