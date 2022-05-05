وفد الجهاد يعزي عائلة "حبايبه" في جنين

قدم وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد واجب العزاء إلى عائلة "حبايبة" بوفاة فقيدهم الشاب سامح فواز حبايبة (32 عاماً)، وذلك أمس الأربعاء في محافظة جنين.

ونقل القيادي المحرر خضر عدنان تعازي حركة الجهاد الإسلامي والهيئة القيادية العليا إلى عائلة الفقيد حبايبه بوفاة فقيدهم الشاب، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونقل عدنان تعزية خاصة من أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال إلى عائلة الفقيد.

يذكر أن الفقيد ينتمي إلى عائلة مجاهدة في سبيل الله قدمت العديد من التضحيات، وهو نجل شقيق القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ناجح حبايبة "أبو عكرمة".