الجهاد الإسلامي تنعى والدة عميد الأسرى كريم يونس

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، الحاجة الصابرة صبحية يونس "أم كريم"، والدة الأسير كريم يونس عميد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقالت الحركة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بخالص التعزية والمواساة من عموم عائلة "يونس" الكرام في قرية عارة بالداخل المحتل، ومن الأخ المناضل الكبير الأسير القائد كريم يونس ، عميد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بوفاة والدته الحاجة الصابرة صبحية يونس "أم كريم"، عن عمر ناهز الـ90 عاماً، والتي انتظرت حرية نجلها كريم 40 عاماً، وتبقى عدة أشهر على حريته المنتظرة.

وأضافت :" إننا في حركة الجهاد الإسلامي إذ نفتقد هذه الوالدة العظيمة، التي قدمت نموذجاً استثنائياً في الصبر والتضحية والتحدي، وترقب حرية نجلها على مدار أربعين عاماً، لنعبر عن تضامننا الكامل مع الأسير الكبير كريم يونس في هذا المصاب الجلل".

ودعت الحركة في بيانها الله العليّ القدير أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها الفردوس الأعلى، وأن يلهم أبنائها وعائلتها ونجلها الأسير كريم الصَّبر وحسن العزاء.

وتوفيت، صباح اليوم الخميس، الحاجة صبحية يونس والدة عميد الأسرى في سجون الاحتلال كريم يونس ( 90 عاماً) وهو من بلدة عارة بالمثلث في الداخل المحتل والمعتقل منذ أربعين عاماً، والمقرر ان يتم الإفراج عنه خلال أقل من ثلاثة شهور حيث تنتهي محكوميته البالغة أربعين عاماً.

يذكر أن كريم يونس هو أقدم أسير في العالم ويعتقله الاحتلال منذ الأول من حزيران عام 1983، وكان تم في البداية الحكم عليه بالاعدام شنقا ثم تم بعدها تحويله للاعتقال المؤبد لفترة مفتوحة ليستقر لاحقا الحكم عليه بالسجن أربعين عاماً.