بعد 40 عاماً من الانتظار.. وفاة والدة عميد الأسرى كريم يونس

توفيت، صباح اليوم الخميس، الحاجة صبحية يونس والدة عميد الأسرى في سجون الاحتلال كريم يونس ( 90 عاماً) وهو من بلدة عارة بالمثلث في الداخل المحتل والمعتقل منذ أربعين عاماً

ومن المقرر ان يتم الإفراج عن الأسير كريم خلال أقل من ثلاثة شهور حيث تنتهي محكوميته البالغة أربعين عاماً

وكأيِ والدة أسير ولربما أكثر تميّزت أم كريم يونس بأنها نذرت حياتها من أجل ابنها وأشقائه، وكانت تأمل طوال الوقت فك أسره وهي على قيد الحياة.

وقال نديم يونس، شقيق الأسير كريم بانه سيتم مساء اليوم الخميس، تشييع والدته بعد صلاة المغرب في بلدتهم عارة.

بدوره ،عبّر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، عن تعازيه الحارة باسمه وباسم كافة العاملين في نادي الأسير وجميع الأسرى داخل سجون الاحتلال، للاسير كريم يونس وعائلته، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

ويذكر أن كريم يونس هو أقدم أسير في العالم ويعتقله الاحتلال منذ الأول من حزيران عام 1983، وكان تم في البداية الحكم عليه بالاعدام شنقا ثم تم بعدها تحويله للاعتقال المؤبد لفترة مفتوحة ليستقر لاحقا الحكم عليه بالسجن أربعين عاما انتظرته والدته المسنة فيها ولكن القدر سبقها قبل أقل من ثلاثة شهور على نيله الحرية.





