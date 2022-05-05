كتائب القسام تهدد:" أيادينا على الزناد وننتظر القرار"

وجهت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، رسالة قصيرة للاحتلال "الإسرائيلي" ومستوطنيه بعد اقتحامهم المسجد الأقصى، مفادها أن "أيادي جنودنا على الزناد".

جاء ذلك في تعميم داخلي لـ"القسام"، عبر جهاز اللاسلكي الداخلي، رصدته مصادر صحفية، قالت فيه "أيادينا الآن على الزناد، وننتظر القرار من قائد الأركان (محمد الضيف)، وانتهى الكلام الآن، وانتظروا ما ستراه أعينكم".

يشار إلى أن عشرات المستوطنين اليهود، اقتحموا منذ صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال، وسط أنباء عن إصابات في صفوف المرابطين.