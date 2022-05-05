"البطش" يدعو الشباب الثائر في الضفة الى مشاغلة الاحتلال ومستوطنيه لعدم تمكنهم من الوصول لساحات الأقصى

دعا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش، اليوم الخميس، الشباب الثائر في الضفة الباسلة الى مشاغلة قوات الاحتلال ومستوطنيه لعدم تمكنهم من الوصول لساحات الأقصى المبارك لإفشال مخططات الاحتلال في المسجد الأقصى.

وقال القيادي البطش خلال تصريحات خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": أن تكرار الاقتحامات للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين الصهاينة بحماية الجيش والشرطة الصهيونية يأتي في سياق تجسيد مشروع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك. مطالباً لجنة القدس بالمغرب الشقيق للتحرك الفعلي لتأخذ دورها في وقف الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف عضو المكتب السياسي للجهاد :" إن الاعتداءات المتكررة لقبلة المسلمين الأولى ومسرى نبيهم اليها ومعراجهم منها هو استهانة بالأمة العربية والإسلامية وبكل رموزها من العلماء والرؤساء والصحابة الفاتحين".

وقال :" اننا في الوقت الذي نحيي فيه رباط أبناء شعبنا في المسجد الأقصى من الرجال والنساء ندعو الى شد الرحال للأقصى لكل من يستطيع الوصول للأقصى للرباط فيه ومنع المستوطنين من تنفيذ مخططاته".

ودعا القيادي البطش منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للانعقاد العاجل لحماية القدس والمقدسات ومن مخططات التهويد والتقسيم الزماني والمكاني، مؤكداً أن اللحظة حرجة وتستدعي تحمل الدول العربية والإسلامية مسئوليتها التاريخية والدينية في حماية المقدسات الإسلامية من طيش حكومة نفتالي بينت والصراع الانتخابي لحزب الليكود

وجدد القيادي البطش دعوته لوقف التطبيع العربي مع الاحتلال الصهيوني والانحياز لموقف الامة في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، موجهاً التحية للمرأة الجزائرية التي اعتدى عليها الاحتلال الصهيوني وهي ترابط في الأقصى لحمايته من المتطرفين الصهاينة.

وأصيب عدد من المرابطين والمصلين، صباح الخميس، إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، ومحاصرة المصلى القبلي.

وكانت جماعات استيطانية إسرائيلية، قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة ذكرى احتلال فلسطين وكقيام الكيان الصهيوني الذي يصادف اليوم.

وأعلنت هذه الجماعات، اعتزامها رفع العلم الإسرائيلي، وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي خلال الاقتحامات.

وبدورها، فقد دعت فعاليات وطنية ودينية فلسطينية، إلى "شد الرحال إلى المسجد الأقصى".