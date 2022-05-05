حماس: اقتحام الأقصى تصعيد خطير واستفزاز مباشر ينذر بانفجار شامل

أكد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، أن اقتحام مجموعات من المستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصى، بحماية قوات الاحتلال، تصعيد خطير واستفزاز مباشر، ينذر بانفجار شامل، تتحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عنه.

وقالت الحركة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" إن محاولات التقسيم الزماني والمكاني، وفرض سياسة الأمر الواقع الاحتلالية في المسجد الأقصى المبارك، ستفشل على أيدي المرابطين وأبناء شعبنا البطل الذين يدافعون عن قبلة المسلمين الأولى نيابة عن الأمة العربية والإسلامية".

وطالبت الحركة في بيانها الأمة العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها في دعم صمود شعبنا وقضيّته العادلة، حتى زوال الاحتلال، الذي يشكّل بقاؤه عارًا على جبين المجتمع الدولي الذي يمارس ازدواجية المعايير في التعامل مع قضية شعبنا وحقوقه المشروعة، في التحرير وتقرير المصير.

واقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني :" إن 428 مستوطنا اقتحموا باحات الاقصى حتي اللحظة".

فيما قالت مصادر مقدسية، إن أكثر من 13 مجموعة من المستوطنين اقتحمت باحات المسجد الأقصى المبارك، قاد عدد منها أعضاء متطرفين من كنيست الاحتلال منهم المتطرف يهودا غليك.

ويواصل عشرات المستوطنين "الإسرائيليين"، اقتحم باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الخميس، بعد دعوات جماعات متطرفة "إسرائيلية"، لاقتحام المسجد في ذكرى ما يسمي "يوم الاستقلال".