الكسواني: 428 مستوطنا اقتحموا باحات الاقصى حتي اللحظة

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني :" إن 428 مستوطنا اقتحموا باحات الاقصى حتي اللحظة".

فيما قالت مصادر مقدسية، إن أكثر من 13 مجموعة من المستوطنين اقتحمت باحات المسجد الأقصى المبارك، قاد عدد منها أعضاء متطرفين من كنيست الاحتلال منهم المتطرف يهودا غليك.

ويواصل عشرات المستوطنين "الإسرائيليين"، اقتحم باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الخميس، بعد دعوات جماعات متطرفة "إسرائيلية"، لاقتحام المسجد في ذكرى ما يسمي "يوم الاستقلال".