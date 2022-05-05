خطيب الأقصى: المرابطون أفشلوا مخططات الاحتلال ومستوطنيه في الأقصى

أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري:‌، اليوم الخميس ، أن المقتحمون دخلوا المسجد الأقصى وهم خائفون وغيّروا مسار اقتحامهم واختصروا من المسافات لأن قوات الاحتلال غير قادرة ‏على السيطرة على الأقصى رغم كثافة تواجدهم.

وقال صبري خلال تصريحات صحفية :" إن المرابطون رغم قلة عددهم أفشلوا رفع الأعلام الإسرائيلية في الأقصى، كما فشلوا في موضوع الذبائح بعيد الفصح ولم يتمكنوا من تقديم القرابين فشلوا الآن في موضوع الأعلام ولم يتمكنوا من إدخالها ‏للأقصى".

وأضاف:" الأوضاع متوترة وما يدعيه بن غفير فشل فشلًا ذريعًا، ولن نُمكن الاحتلال من التقسيم الزماني والمكاني".

موجهاً رسالة للمسلمين قائلاً:" نقول للمسلمين لا تتخلوا عن الأقصى لأنه أمانة في أعناق المسلمين جميعًا والذي يُجرّئ الاحتلال على المسجد هو تخلي المسلمين ‏عن أقصاهم وانحراف البوصلة عن مدينة القدس".