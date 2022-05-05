الاحتلال يمنع رفع الأذان في "الإبراهيمي" 52 وقتًا في رمضان

منعت قوات الاحتلال "الإسرائيلية"، رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي بالخليل 52 وقتًا خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت مديرية "أوقاف الخليل" في بيان لها، أن قوات الاحتلال منعت رفع الأذان من على مآذن المسجد الإبراهيمي الشريف 52 وقتًا خلال شهر رمضان.

وتتمثل إجراءات الاحتلال التعسفية في "الإبراهيمي" من خلال منع رفع الأذان، أو إعاقة ومنع وصول المصلين للمسجد، إضافة إلى منع أعمال الترميم والصيانة، وعمل حفريات داخله، والسماح للمستوطنين بزيارته.

ويُولي المستوطنون بدعم من حكومة الاحتلال، اهتمامًا كبيرًا بالاستيطان بالخليل، ويعملون بشكلٍ حثيث لتهوديه وتغيير معالمه.