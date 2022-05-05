الاحتلال يُعيد الأسير المضرب عواودة إلى سجن الرملة وسط تدهور في حالته الصحية

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس "إن إدارة سجون الاحتلال أعادة المعتقل خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 64 يومًا إلى سجن "الرملة" بعد أنّ نقلته إلى مستشفى "أساف هروفيه" نتيجة لخطورة وضعه الصحيّ

ويواصل الأسير خليل عواودة إضرابه عن الطعام لليوم الـ 64، وسط تدهور في حالته الصحية حيث يعاني من آلام في الرأس والمفاصل وهزال وإنهاك شديد وعدم انتظام في نبضات القلب والتنفس وانخفاض حاد في الوزن.

يذكر أنّ إدارة سجون الاحتلال منذ العام الماضي انتهجت سياسة جديدة في عملية نقل المعتقلين المضربين عن الطعام إلى المستشفيات، ونكّلت بهم عبر عمليات النقل المتكررة وإعادتهم إلى سجن "عيادة الرملة" في غضون ساعات، رغم تجاوز إضرابهم اليوم 60 كما في حالة المعتقل عواودة