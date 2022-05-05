حماس: ما يحدث في باحات المسجد الأقصى بطولة حقيقية عظيمة تفشل مخططات الاحتلال

أكد حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، اليوم الخميس، أن ما يحدث في باحات المسجد الأقصى من تصدي المرابطين والمرابطات، بطولة حقيقية عظيمة تفشل مخططات الاحتلال

وقال قاسم عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك":" إن الذعر والارتباك الذي تعيشه المؤسسات الإسرائيلية والمستوطنين المتطرفين، دليل على فشلهم معركة الإرادة مع شعبنا ومقاومته".

وأضاف:" المسجد الأقصى كان وسيبقى إسلامياً عربياً فلسطينياً".

ويواصل عشرات المستوطنين "الإسرائيليين"، اقتحم باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الخميس، بعد دعوات جماعات متطرفة "إسرائيلية"، لاقتحام المسجد في ذكرى ما يسمي "يوم الاستقلال".

فقد أكدت مصادر مقدسية أن عدد المجموعات التي اقتحمت المسجد الأقصى حتي اللحظة إلى ثمانية مجموعات كان أخرها بقيادة المتطرف يهودا اغليك.