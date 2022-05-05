"الشعبية": اقتحام باحات الأقصى سيُفجر الغضب الفلسطيني والعربي

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، صباح اليوم الخميس، أن اقتحام الاحتلال ومستوطنيه لباحات المسجد الأقصى، سيُفجّر الغضب الفلسطيني والعربي.

وقالت الشعبية في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" إن اقتحام الأماكن المقدسة وإجراءات تقسيمها يأتي في سياق الإصرار على قهر الفلسطينيين والتنكيل بهم"، مؤكدة أن اقتحام "الأقصى" يُعبّر عن تمادي الاحتلال في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، وتحدٍّ لإرادة الشعوب العربي.

‏ودعت "الشعبية" في بيانها إلى تصعيد المواجهة الشاملة مع الاحتلال؛ ردًا على الاقتحامات التي تقوم بها سلطات الاحتلال للمسجد الأقصى.‏

أصيب عدد من المصلين الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اثر مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والمصلين عقب اقتحام عشرات المستوطنين "الإسرائيليين"، باحات المسجد.

وقالت مصادر مقدسية "إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي تجاه المرابطين في المصلى القبلي في المسجد الأقصى بعد محاصرتهم والاعتداء عليهم، ما أسفر عن إصابة عدد من المصلين بجراح".

وأضافت المصادر:" أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع ما أسفر عن إصابة العشرات بالاختناق، فضلاً عن اطلاق جنود الاحتلال قنابل الصوت تجاه المصلين"، مشيرة إلى قوات الاحتلال اعتقلت شاباً من ساحات المسجد واقتادته إلى جهة مجهولة.

بدورها، قالت وسائل إعلام مقدسية نقلاً عن أحد حراس المسجد الأقصى أن عدد من المستوطنين رفعوا العلم "الإسرائيلي" قرب باب القطانين أحد أبواب المسجد

وتواجد مئات الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى قبيل اقتحام المستوطنين لباحاته صباح اليوم، فيما أغلقت قوات الاحتلال بوابات المسجد بشكل كامل، وحاصرت المرابطين المتواجدين داخل المصلى القبلي.

ووسط صيحات التكبير والتهليل من المرابطين، تمكنت خمسة مجموعات من المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى، وعملت على تغيير مسار الاقتحام وتسريعه.

واقتحم عشرات المستوطنين "الإسرائيليين"، باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الخميس، بعد دعوات جماعات متطرفة "إسرائيلية"، لاقتحام المسجد في ذكرى ما يسمي"يوم الاستقلال".