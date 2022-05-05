متابعة أولاً بأول.. للاحداث الجارية في باحات المسجد الأقصى

8:55 قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على عدد من المرابطين في باحات المسجد الأقصى
8:52 مستوطنون يرفعون علم الاحتلال داخل المسجد الأقصى المبارك
8:50 قوات الاحتلال تتمركز على أحد أبواب المصلى القبلي وسط حصارها المصلين داخله
8:45 قوات الاحتلال تعتدي على النساء وكبار السن في ساحة المصلى القبلي بالمسجد الأقصى
8:42 قوات الاحتلال تقتحم المصلى القبلي بعد كسر باب الجنائز الآن
8:41 خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري: "المستوطنون فشلوا في تنفيذ مخططاتهم في المسجد الأقصى والخوف واضح عليهم وعلى الشرطة الإسرائيلية، لذلك لم يُدخلوا أعلام إسرائيل وغيّروا مسار المستوطنين".
8:39 مجموعة جديدة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتـــلال
8:36 قوات الاحتلال تقوم بتحطيم باب المصلى القبلي بالمسجد الأقصى لاقتحامه
8:30 قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل الغاز على المحاصرين داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى
8:20 قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل الغاز على المحاصرين داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى
8:20 قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر عددا من المرابطين داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى