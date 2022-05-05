متابعة أولاً بأول.. للاحداث الجارية في باحات المسجد الأقصى

8:55 قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على عدد من المرابطين في باحات المسجد الأقصى

8:52 مستوطنون يرفعون علم الاحتلال داخل المسجد الأقصى المبارك

8:50 قوات الاحتلال تتمركز على أحد أبواب المصلى القبلي وسط حصارها المصلين داخله

8:45 قوات الاحتلال تعتدي على النساء وكبار السن في ساحة المصلى القبلي بالمسجد الأقصى

8:42 قوات الاحتلال تقتحم المصلى القبلي بعد كسر باب الجنائز الآن

8:41 خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري: "المستوطنون فشلوا في تنفيذ مخططاتهم في المسجد الأقصى والخوف واضح عليهم وعلى الشرطة الإسرائيلية، لذلك لم يُدخلوا أعلام إسرائيل وغيّروا مسار المستوطنين".

8:39 مجموعة جديدة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتـــلال

8:36 قوات الاحتلال تقوم بتحطيم باب المصلى القبلي بالمسجد الأقصى لاقتحامه

8:30 قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل الغاز على المحاصرين داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى

8:20 قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل الغاز على المحاصرين داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى

8:20 قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر عددا من المرابطين داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى