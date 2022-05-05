محدث بالفيديو والصور إصابات برصاص الاحتلال عقب اقتحام عشرات المستوطنين باحات الأقصى

أصيب عدد من المصلين الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اثر مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والمصلين عقب اقتحام عشرات المستوطنين "الإسرائيليين"، باحات المسجد.

وقالت مصادر مقدسية "إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي تجاه المرابطين في المصلى القبلي في المسجد الأقصى بعد محاصرتهم والاعتداء عليهم، ما أسفر عن إصابة عدد من المصلين بجراح".

وأضافت المصادر:" أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع أسفر عن أصيب العشرات بالاختناق، فضلاً عن اطلاق جنود الاحتلال قنابل الصوت تجاه المصلين"، مشيرة إلى قوات الاحتلال اعتقلت شاباً من ساحات المسجد واقتادته إلى جهة مجهولة.

بدورها، قالت وسائل إعلام مقدسية نقلاً عن أحد حراس المسجد الأقصى أن عدد من المستوطنين رفعت العلم "الإسرائيلي" قرب باب القطانين أحد أبواب المسجد

واقتحم عشرات المستوطنين "الإسرائيليين"، باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الخميس، بعد دعوات جماعات متطرفة "إسرائيلية"، لاقتحام المسجد في ذكرى ما يسمي"يوم الاستقلال".









