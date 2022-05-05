سرايا القدس تنعى أحد مجاهديها في لواء غزة توفي إثر سكتة قلبية مفاجئة

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، فجر اليوم الخميس، أحد مجاهديها الأبطال في لواء غزة والذي توفي إثر سكتة قلبية مفاجئة.

وقالت السرايا في بيان لها وصل" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :"بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره تنعى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، مجاهداً بطلاً من فرسانها الميامين الفقيد المجاهد:"محمود محمد رأفت أبو عاصي" - أبو رأفت -(33 عاماً) أحد مجاهدي سرايا القدس في لواء غزةم، من سكان حي الزيتون جنوب غزة، والذي توفي اليوم الخميس 4 شوال 1443 هــ، الموافق 5 أيَّار/ مايو 2022م، إثر سكتة قلبية مفاجئة، ليمضي إلى ربه بعد رحلة حياة سخرت في سبيل الله جهاداً ودفاعاً عن أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني المجرم".

وأضافت السرايا:" إننا في سرايا القدس نحسب فقيدنا من المجاهدين الأفذاذ الذين صالوا وجالوا مقاومةً وعطاءً وكانت له البصمة والأثر في مشروع المقاومة والتحرير، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، ونعاهده وكل الشهداء أن نبقى محافظين على أمانة السلاح وخط الجهاد والمقاومة حتى حرية كل فلسطين".

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

"وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ"

*بيان عسكري صادر عن سرايا القدس*

*سرايا القدس تنعى فقيدها المجاهد "محمود محمد أبو عاصي" من فرسانها في لواء غزة*

*بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره تنعى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، مجاهداً بطلاً من فرسانها الميامين الفقيد المجاهد:*

*"محمود محمد رأفت أبو عاصي" - أبو رأفت -*

*(33 عاماً) أحد مجاهدي سرايا القدس في لواء غزة*

من سكان حي الزيتون جنوب غزة

والذي توفي اليوم الخميس 4 شوال 1443 هــ، الموافق 5 أيَّار/ مايو 2022م، إثر سكتة قلبية مفاجئة، ليمضي إلى ربه بعد رحلة حياة سخرت في سبيل الله جهاداً ودفاعاً عن أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني المجرم.

*إننا في سرايا القدس* نحسب فقيدنا من المجاهدين الأفذاذ الذين صالوا وجالوا مقاومةً وعطاءً وكانت له البصمة والأثر في مشروع المقاومة والتحرير، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، ونعاهده وكل الشهداء أن نبقى محافظين على أمانة السلاح وخط الجهاد والمقاومة حتى حرية كل فلسطين.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

*سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين*

الخميس 4 شوال 1443 هــ، الموافق 5 أيَّار/ مايو 2022م