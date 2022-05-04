يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 5 مايو 2022، حيث استقر سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

حافظ سعر الدولار اليوم في سوريا خلال مستهل تداولات اليوم الخميس لدى السوق السوداء على مستواه عند 3870 ليرة للشراء، و3905 ليرات عند البيع، دون أي تغير يذكر على سعر إغلاق أمس.

وأظهر تقرير صادر من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا"، في أبريل/نيسان الماضي، أنه بعد 11 عامًا من الحرب في سوريا، أصبحت الأزمة الإنسانية أسوأ من أي وقت مضى حيث تأثر أكثر من 13 مليون سوري بالحرب المستمرة، وأصبح 6.2 مليون، من بينهم 2.5 مليون طفل، نازحين داخليًا الآن.

وقدر تقرير دولي بعنوان "ثمن باهظ للغاية" أن الاقتصاد السوري قد تضرر بأكثر من 1.2 تريليون دولار من الخسائر المالية المتراكمة من الصراع، وأن متوسط ​​العمر المتوقع للأطفال السوريين قد انخفض بمقدار 13 عامًا.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

سجل سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 4066 ليرة للشراء، و4107 ليرة للبيع، وهو السعر نفسه في ختام تداولات أمس.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا عند مستوى 4810 ليرات للشراء، و4863 ليرة للبيع، بحسب موقع sp-today المتخصص في رصد حركة أسعار صرف العملات في سوريا.

وخفض بنك سوريا المركزي سعر صرف العملة المحلية في أبريل/نيسان الماضي إلى 2814 ليرة للدولار ليقترب من السعر في السوق السوداء الذي بلغ 3900 للدولار اليوم.

وكان السعر الرسمي من قبل نحو 2500 ليرة للدولار.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا خلال مستهل تداولات اليوم الخميس لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1030 ليرة للشراء، و1042 ليرة للبيع.

وأظهرت شاشات التداول سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) عند مستوى 1051 ليرة للشراء، و1063 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا خلال التعاملات المبكرة من صباح الخميس لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 12605 ليرات للشراء، و12744 ليرة للبيع.