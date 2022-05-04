طالع أسعار الذهب في مصر الخميس 5 مايو 2022

يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 5 مايو 2022، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، و ذلك تزامناً مع ارتفاع المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 إلى 60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 إلى 150 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجل جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، خلال التعاملات الصباحية، نحو 1109 جنيهات (60.03 دولار) مقابل 1104 جنيهات (59.76 دولار) خلال تعاملات أمس.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وانتعش سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، مسجلا 970.41 جنيه (52.53 دولار)، وفق ما أورد موقع "أسعار الذهب اليوم".

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، إلى نحو 831.78 جنيه (45.02 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي بداية تعاملات اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 646.93 جنيهًا وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 554.51 جنيهًا، فيما بلغ جرام الذهب عيار 9 عند نحو 415.88 جنيهًا .