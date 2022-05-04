Yalla shoot .. مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي الان اليوم على يلا شوت بدون تقطيعhd 4-5-2022

بث مباشر مباراة ريال مدريد الان اليوم على يلا شوت بدون تقطيع .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي على يلا شوت اليوم الأربعاء الموافق 4-5-2022 وفي مساء هذه الليلة سوف تنطلق مباراة الريال مباشر ضمن المنافسة الشرسة في لعبة الإياب في النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا 2022 حيث يدخل الفريقين بمعنوية عالية على ملعب سنتياغو برنابيو لا سيما الفريق الإنجليزي الذي فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت الأربعاء الماضي وانتهت بفوزه بأربعة اهداف مقابل ثلاثة وهو ما يضع الفريقين على طرفي الحافة لذلك يحرص في المباراة التي يتشوق الملايين من عشاق كرة القدم لمشاهدة على بي ان سبورت والعديد من القنوات والمواقع المهتمة ، إلى إتمام الفوز وبالتالي التأهل إلى النهائي حيث سيواجه الفائز فريق ليفربول الذي حقق فوزا صعبا امس امام فياريال ، وفي هذه الاطار قام فريق فلسطين اليوم إلى وضع التفاصيل الكاملة المتعلقة في مباراة ريال مدريد مباشر .

وقد حرص الفريق على وضع رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد الان اليوم على يلا شوت بدون تقطيع .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي على يلا شوت اليوم ، إذ شهد جوجل الشهير وبعض المنصات الرقمية بعد صلاة العصر من اليوم عمليات بحث واسعة جدا حيث يريد الجمهور لا سيما في البلدان العربية في مشاهدة ماتش ريال مدريد بصورة بث مباشرة وبجودة HD ، وللوصول إليه يطلب من فريق الموقع المتابعة حتى النهاية ، وفي أحدث تصريح صادر عن إدارة فريق ريال مدريد فقد اعلن يوم أمس أنهى تحضيراته لملاقاة ضيفه مانشستر سيتي في موقعة منتظرة لحساب إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ، وفي السطور التالية باقي التفاصيل وهي التالي:

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وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية والسودان وليبيا وتونس وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن وسوريا وفلسطين ستنطلق مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي الان على ملعب سينتياغو برنابيو فيما سيعلق على المباراة المعلق الرياضي عصام الشوالي ، المشاهدة هنــــــــا .

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وبعد أن تعرفنا على موعد انطلاق مباراة ريال مدريد بث مباشر فقد وضع لكم الفريق التشكيلة المتوقعة للريال التي سيواجه بها مانشستر سيتي اليوم وهي التالي: إذ يأتي في حراسة المرمى: تيبو كورتوا. وفي خط الدفاع: فيرلاند ميندي - دافيد الابا - ايدير ميليتاو - داني كارفاخال.

اما وسط الملعب فتضم اللاعبين : توني كروس - كارلوس كاسيميرو - لوكا مودريتش، وفي خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما – رودريجو ، أما عن فريق مانشستر سيتي فهي التالي:

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وفي السطور التالية أيضا وضعنا لكم تشكيلة فريق مانشستر سيتي التي سيواجه بها فريق ريال مدريد في مباراة الإياب في دوري ابطال أوروبا 2022 وهي التالي: إذ يأتي في حراسة المرمى: ايديرسون مورايش. وفي خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبين دياز - إيمريك لابورت - أوليكسندر زينيتشينكو.

اما في خط الوسط: كيفين دي بروين - رودريجو هيرنانديز - بيرناردو سيلفا وفي خط الهجوم: فيل فودين - جابرييل خيسوس - رياض محرز ، ولاستكمال باقي المقالة حول البث المباشر لمباراة ريال مدريد الان يترتب على الجميع المتابعة حتى النهاية .

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وفي ثنايا المعلومات التي نقدمها لكم في هذه السطور ، فإن موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 على ملعب دو فرانس بفرنسا في تمام الساعة التاسعة مساء السبت 28 مايو بتوقيت القاهرة ، حيث يحظى النهائي في كل عام على اهتمام كبير من وسائل الاعلام الرياضية والاخبارية على اعتبار انه يعد حدث عالمي .

كما ونشير إلى حضراتكم إلى أن فريق ريال مدريد يحتل المرتبة الأولى في ترتيب الجدول الاسباني 2022 برصيد 81 نقطة بـ 34 مباراة ، وفي الدوري الإنجليزي يحتل المان سيتي أيضا المرتبة الأولى برصيد 83 نقطة في عدد مبارياته 34 .

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشرة الآن yalla shoot

9:00 مساءاً بتوقيت السودان

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا

8:00 مساءاً بتوقيت تونس

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية

9:00 مساءاً بتوقيت مصر

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان

10:00 مساءاً بتوقيت العراق

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي على كورة لايف

بث مباشر مباراة ريال مدريد الان اليوم على يلا شوت بدون تقطيع .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي على يلا شوت اليوم وضعنا لكم تردد قناة beIN Sports 1 HD Premium بحيث يمكن للجميع مشاهدتها بدون تقطيع وهو التالي نايل سات هو قمر صناعي. تردد القناة 11013. استقطاب أفقي. معدل الترميز 27500. معدل التصحيح 5/6. جودة HD.