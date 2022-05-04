الناطق باسم حماس: اغلاق الحرم الابراهيمي يمثل تصعيداً خطيراً وتجاوز للخطوط الحمراء

اعتبر الناطق باسم حركة حماس د. عبد اللطيف القانوع أن إغلاق الاحتلال للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل ورفع الأعلام الصهيونية عليه يمثل تصعيداً خطيراً وتجاوز للخطوط الحمر.

و أضاف القانوع في تصريح له مساء اليوم الأربعاء أن العدوان الممتد والمتصاعد من المسجد الأقصى إلى المسجد الإبراهيمي لن يمر مرور الكرام وسيدفع العدو ثمنه وهو من يتحمل نتائج حماقاته.

و أكد الناطق باسم حماس بأن الاحتلال يعيد تفجير الأوضاع من جديد بعدوانه المستمر وقراراته العنصرية والمقاومة تتابع الميدان عن كثب ولن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ذلك.

و أقدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ومجموعات من المستوطنين، اليوم الأربعاء، على رفع العلم "الإسرائيلي" على الحرم الإبراهيمي الشريف.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين قامت برفع العلم على سطح وأسوار الحرم الإبراهيمي.