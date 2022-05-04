بالصور الاحتلال يرفع العلم "الإسرائيلي" على الحرم الإبراهيمي الشريف

أقدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ومجموعات من المستوطنين، اليوم الأربعاء، على رفع العلم الإسرائيلي على الحرم الإبراهيمي الشريف.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين قامت برفع العلم على سطح وأسوار الحرم الإبراهيمي



الشريف، تمهيدا للاحتفال بما يسمى "عيد الاستقلال".

وقال مدير أوقاف الخليل نضال الجعبري، إن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لحرمة الأماكن المقدسة، وتجاوزا لكل المواثيق والأعراف الدولية، واستفزازا لمشاعر المواطنين، معتبرا أن هذا الأمر يأتي ضمن مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تهويد الحرم، وتغيير ملامحه التاريخية والحضارية.