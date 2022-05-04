د. الحساينة: الشعب الكويتي يسجل مواقفًا أبية مشرفة منحازةّ لفلسطين قضية وشعبًا

أثنى عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. يوسف الحساينة على موقف بطل لعبة الشطرنج الكويتي بدر الهاجري، وانسحابه من "بطولة صنواي الدولية للعبة الشطرنج" المقامة في إسبانيا، لوقوع القرعة عليه لمواجهة لاعب من كيان الاحتلال.

وقال د. الحساينة: "مرة أخرى، يأبى أبطال وأحرار الشعب الكويتي الشقيق، إلاّ أن يسجلوا المزيد من المواقف الأبيّة والمشرّفة والأصيلة بانحيازهم المطلق للقضية الفلسطينية، مجسّدين حقيقة مركزية ومحورية هذه القضية بالنسبة للأمة العربية والإسلامية".

وأضاف: وفي هذا السياق، يتقدم اليوم الفارس البطل "بدر الهاجري" منحازًا لمظلومية شعبنا وعدالة قضيته، بالانسحاب من بطولة "صنواي" الدولية للعبة الشطرنج، المقامة في هذا الوقت في إسبانيا؛ بسبب وقوع القرعة عليه لمواجهة لاعب صهيوني من الكيان المحتل، مؤكدًا صدق انتمائه لقيم الأمة وأخلاقها، وقضية فلسطين".

ووجه د. الحساينة التحية للشعب الكويتي الشقيق، ولفرسان الكويت، قائلًا: "التحية كل التحية للشعب الكويتي الشقيق، ومعهم أحرار وشرفاء الأمة، الذين يبرهنون دوما وفى كل محطة انحيازهم لفلسطين، ورفضهم لكل مشاريع التطبيع والتطويع التي تقودها بعض الأنظمة المضللة التي ارتضت على نفسها السير في ركب أعداء الأمة والإنسانية والذين وصلت بهم الوقاحة لتقديم التهاني لقادة الكيان المؤقت بمناسبة احتلال فلسطين".