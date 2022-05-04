المجاهدين: اقتحام الأقصى هو عدوان إجرامي يفجر صاعق موجة البارود والنار

اعتبرت حركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى أنه "عدوان اجرامي يفجر صاعق موجة البارود والنار في وجه قيادة هذا الكيان المؤقت"، مؤكدةً أن "القدس والمسجد الأقصى خط أحمر لا نسمح بالمساس بهما".

وحذرت المجاهدين، في بيان لها، الاحتلال من التمادي في جرائمه بحق المسجد الاقصى التي لن تمر مرور الكرام، وقيادة العدو المهزومة هي المسؤولة بشكل كامل عن هذه الأفعال الاستفزازية والاجرامية وعليها تحمل تداعياتها.

ودعت الشعب في القدس والداخل المحتل والضفة المحتلة إلى النفير العام والزحف الشامل للرباط في باحات المسجد الأقصى، والانتفاض في وجه المحتل وإشعال الأرض تحت اقدامه بكافة الوسائل المتاحة لوقف اجرامه.

وطالبت الحرك، من الجميع لحمل السلاح في ضفة الأحرار والداخل المحتل للتصعيد من العمليات البطولية ضد هذا العدو المفسد، فهذا واجبكم المقدس في الدفاع عن الشعب الفلسطيني والمقدسات.

كما ودعت احرار الأمة للقيام بمسؤولياتهم في نصرة المسجد الأقصى الذي يدنسه الصهاينة الملاعين، ونطالبهم بالوقوف إلى جانب "شعبنا مقدساتنا وإسناد قضيتنا العادلة".