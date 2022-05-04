لماذا اشترت مصر 44 طنا من الذهب مؤخرًا؟

أشار أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، عمرو ليمان، اليوم الأربعاء، إلى أن شراء مصر 44 طنا من الذهب يعني هذا أن "هناك خطوة إيجابية للدولة المصرية في مواجهة ضبابية الأزمة الاقتصادية العالمية".

ولفت الخبير الاقتصادي ليمان، إلى أن العالم يشهد ارتفاعًا في معدلات التضخم، وتحدث عن أن الدول الأوروبية لن تشهد تعافيا اقتصاديا في الوقت القريب.

وقال الخبير الاقتصادي: إن "تكلفة الحرب (في أوكرانيا) هي تكلفة كبيرة جدا ليست من الناحية العسكرية فقط على أوروبا، وربما تكون هذه هي التكلفة الأقل، ولكن التضخم الذي لم تشهده أوروبا آخر 40 عاما هو التكلفة الأكبر".

وأضاف ليمان، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن "أوروبا تعمل على البحث عن مصادر مستدامة أو آمنة لتأمين الطاقة، وهذا الأمر واحد من الملفات الصعبة جدا، لأن ذلك يحتاج إلى حجم استثمار كبير جدا".

وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان المصرية، أن وزير الاقتصاد الألماني صرح أن دولته ليست قادرة على دعم المواطنين في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، لذلك أكد عمرو ليمان أن شراء مصر 44 طنا من الذهب يعد خطوة إيجابية لمصر لمواجهة الأزمة التي يشهدها العالم.