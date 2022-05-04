"حماس": دعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى غدًا لعب بالنار

اعتبرت حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، دعوات المستوطنين لاقتحام باحات المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، يوم غد الخميس "لعب بالنار تتحمل حكومة الاحتلال مسؤوليته".

وقالت حركة "حماس"، في تصريح صحفي: إنّ "سماح سلطات الاحتلال الصهيوني لقطعان مستوطنيه، باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك يوم غدٍ الخميس؛ هو لعبٌ بالنار، وجرٌّ للمنطقة إلى أتون تصعيد يتحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عنه".

وجدد دعوتها إلى أبناء الشعب الفلسطيني، لشد الرحال والاحتشاد في المسجد الأقصى المبارك، والاستنفار في مدينة القدس، دفاعاً عن الهويّة والدين والقبلة الأولى، مشيرًا إلى أن هذه الدعوات جاءت "لكي يعلم الاحتلال أن محاولات التقسيم الزماني والمكاني للأقصى، ومشاريع التهويد لمقدسات لن تمر، ولن تحقق أهدافه الخبيثة".