إطلاق 3 رحلات مباشرة بين "تل ابيب" و "شرم الشيخ" المصرية

أعلنت شركة طيران "إير كايرو" المصرية، اليوم الأربعاء، إطلاق ثلاث رحلات مباشرة بين "تل أبيب" ومدينة شرم الشيخ المصرية السياحية على البحر الأحمر.

وأوضحت الشركة المصرية، أن هذه الرحلات رفعت العدد الإجمالي للرحلات بين البلدين إلى 12 رحلة أسبوعيا، وأكثر خلال فترة الصيف حيث سمحت مصر لشركات الطيران الإسرائيلية بتشغيل خمس رحلات أسبوعيا.

من جهته، قال ما يسمى بـ"وزير السياحة الإسرائيلي"، يوئيل رازفوزوف: إن "اتفاقية السلام التاريخية مع مصر وبعدها الاتفاقية مع الأردن واتفاقيات إبراهيم مع دول الخليج، أدت إلى تعاون سياحي يربط الجسور بين هذه البلدان".