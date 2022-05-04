بـ 3 دولارات.. ارتفاع سعر النفط عالميًا اليوم

أفادت وسائل إعلام دولية، اليوم الأربعاء، بأن أسعار النفط قفزت بحدود 3 دولارات للخامين القياسيين، وذلك بعد وقت قصير على دعوة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون در لاين ، دول الاتحاد الأوروبي، اليوم، إلى حظر واردات النفط الروسي.

جاء دعوة رئيسة المفوضية الأوروبية، في إطار حزمة سادسة من العقوبات التي تستهدف موسكو بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وأوضح الاعلام الدولي، أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت نحو 3 دولارات ليصل سعر البرميل إلى 107.97 دولارات، فيما قفزت العقود الآجلة للنفط الأميركي القياسي، خام غرب تكساس الوسيط، 3 دولارات أيضا ليستقر سعر البرميل عند 105.41 دولارات.

وبيّن أن خام برنت فقد تخطى مستوى 106 دولارات للبرميل مرتفعا بنسبة 1.13% فيما صعد الخام الأميركي بنسبة 1.25% متجاوزا مستوى 103 دولارات للبرميل.

وأشار الإعلام، إلى ان ارتفاع أسعار النفط جاء أيضا بعد أن ارتفعت أسعار النفط في بداية المعاملات الآسيوية، اليوم، مدفوعة ببيانات صناعية أظهرت تراجعا في مخزونات الخام والوقود الأميركية، الأمر الذي أثار مخاوف مرتبطة بالإمدادات.