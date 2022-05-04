فيديو.. القوات الروسية تدمر عشرات المنشآت العسكرية الأوكرانية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية الروسية دمرت 40 منشاة عسكرية أوكرانية خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان لها، أن القوات الجوية دمرت تلك المنشآت بصواريخ دقيقة وشملت أربعة مستودعات ذخيرة وأسلحة صاروخية ومدفعية.

وأفادت بأن القوات الصاروخية التابعة للجيش الروسي دمرت مركزي قيادة وبطاريات راجمات صواريخ ومدافع ذاتية الدفع وهاوتزر.

وأشارت إلى أن صواريخ عالية الدقة دمرت منظومة توشكا أو و ثلاثة رادارات لمنظومة إس-300 خلال الليلة الماضية.

من جهته، أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك، في بيان لها، أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية استهدفت قرية أوبيتنوي في منطقة كييفسكي بـ6 قذائف من عيار 122 ملم، خلف اضرار في المكان.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن صواريخ "اونيكس" الدقيقة في إصابتها للأهداف فقد أصاب مركزًا لوجستيًا في مطار عسكري بمنطقة أوديسا (أوكرانيا).

وأوردت الدفاع الروسية، أن هذا المطار كان من خلاله يصل أسلحة الدول الغربية إلى النظام في كييف.

وذكرت أن القوات الروسية دمرت حظائر لمسيرات "بيرقدار" وكذلك أسلحة وذخائر صاروخية وردت من الولايات المتحدة ودول أوروبية.

وأشارت "الدفاع الروسية"، إلى أن القوات الجوية الروسية دمرت خلال الـ24 ساعة الماضية 39 موقعا عسكريًا أوكرانيًا.

الجدير بالذكر، فإن روسيا أعلنت في 24 فبراير الماضي، انطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا بعدما علمت أن كييف ستقدم طلبًا للانضمام إلى حلف الناتو، وهو ما اعتبره الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خط أحمر لا يمكن تجاوزه.