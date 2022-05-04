طقس فلسطين اليوم.. انخفاض ملموس على درجات الحرارة

أعلن موقع دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 4-5-2022، أن الطقس في جميع الأراضي الفلسطيني يكون فيه الجو صافياً إلى غائم جزئي ومعتدلا نهارًا باردًا ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية، فيما يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات الحرارة.

وأشارت دائرة الأرصاد الجوية، إلى أنه ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وذكرت أن أجواء باردة تسود هذه الليلة فوق المناطق الجبلية باردًا نسبيًا فوق بقية المناطق ، فيما تكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.