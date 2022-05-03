"الجهاد الإسلامي": منع الاحتلال رفع الأذان في الأقصى تجاوز خطير يستوجب الرد عليه

اعتبر المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية، طارق عزالدين، اليوم الثلاثاء، منع قوات الاحتلال الإسرائيلي بتحريض من المستوطنين، رفع الأذان في المسجد الأقصى، "استمرار للعدوان الصهيوني بحق المقدسات، وتعدي صارخ على الشعائر الدينية للمسلمين".

وأكد عزالدين، في تصريح صحفي، أن منع شرطة الاحتلال رفع الأذان في الأقصى، "يعد تجاوز خطير للخطوط الحمراء من قبل شرطة الاحتلال، مما يستوجب تحركًا ضد هذه السياسة الإجرامية".

وشدّد على أن استمرار الاحتلال بانتهاكاته التي وصفها بـ"الإرهابية" بحق المقدسات الإسلامية، يعد استفزازاً لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين.

وجدد، تأكيد حركة الجهاد الإسلامي، في عدم "التواني عن القيام بواجبها المقدس في الدفاع عن المقدسات والشعب الفلسطيني والأرض، بكل الطرق والوسائل، حتى دحر الاحتلال وتحرير فلسطين".

ودعا عزالدين، جماهير الشعب الفلسطيني في القدس والداخل المحتل، بضرورة شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى والتصدي لاعتداءات وتهديدات الاحتلال وقطعان المستوطنين.