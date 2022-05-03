بكم سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-5-2022 عيار 21 و 18 على اليوم السابع .. سعر جراء الذهب اليوم في مصر الآن

بكم سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء الموافق 4-5-2022 عيار 21 و 18 على اليوم السابع .. سعر جراء الذهب اليوم في مصر الآن ، وفي صبيحة هذا اليوم سجل محرك جوجل الشهير عمليات بحث واسعة جدا في جميع محافظات جمهورية مصر العربية عن سعر الذهب وهو الامر الذي دفع فريق فلسطين اليوم إلى الحرص الشديد على وضع الإجابة في هذه المقالة والتي تتضمن الأسعار بجميع عياراته ، وفي هذه المقدمة ندعوكم إلى استكمال باقي المقالة حتى النهاية .

ونواصل معكم في ثنايا هذه المقالة حول بكم سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء الموافق 4-5-2022 عيار 21 و 18 على اليوم السابع .. سعر جراء الذهب اليوم في مصر الآن في ظل استمرار عمليات البحث اليومية على تلك الأسعار وفيما يلي التفاصيل الكاملة وهي على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21

ونبدأ أولى فقراتنا مع متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية حيث جاء على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,297 شراء 1,320

عيار 22 بيع 1,189 شراء 1,210

عيار 21 بيع 1,135 شراء 1,155

عيار 18 بيع 973 شراء 990

عيار 14 بيع 757 شراء 770

عيار 12 بيع 649 شراء 660

الاونصة بيع 40,341 شراء 41,052

الجنيه الذهب بيع 9,080 شراء 9,240

الكيلو بيع 1,297,143 شراء 1,320,000

سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده الاربعاء

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري على النحو التالي:

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 1,109 جنيه $60.04

سعر الذهب عيار 22 1,017 جنيه $55.04

اسعار الذهب عيار 21 970.59 جنيه $52.54

اسعار الذهب عيار 18 831.93 جنيه $45.03

سعر الذهب عيار 14 647.05 جنيه $35.02

سعر الذهب عيار 12 554.61 جنيه $30.02

سعر الذهب عيار 9 415.96 جنيه $22.52

اسعار أوقية الذهب 34,497 جنيه $1,867

اسعار جنيه الذهب 7,765 جنيه $420.30

اسعار كيلو الذهب 1,109,223 جنيه $60,042

أسعار الذهب اليوم في مصر الآن

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

2 مايو 1,107 969.04 830.60 646.01 553.72

1 مايو 1,128 987.03 846.02 658.00 564.00

30 إبريل 1,128 987.03 846.02 658.00 564.00

29 إبريل 1,128 987.42 846.35 658.27 564.23

28 إبريل 1,127 986.00 845.14 657.32 563.42

27 إبريل 1,122 982.13 841.81 654.74 561.20

26 إبريل 1,135 993.11 851.23 662.06 567.48

25 إبريل 1,133 991.68 850.01 661.11 566.66

24 إبريل 1,152 1,008 864.33 672.25 576.21

23 إبريل 1,156 1,011 866.93 674.27 577.94