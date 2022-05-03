القيادي الحرازين: الشعب الفلسطيني يخوض صراعًا للدفاع عن كل الأمة، والأقصى ملك لكل المسلمين

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الحرازين، اليوم الثلاثاء، إنه رغم كل الحصار والقمع والاستبداد الإسرائيلي، وما يحصل في المسجد الأقصى، إلا أن الشعب الفلسطيني صامد ومرابط وباقٍ.

وأضاف القيادي الحرازين خلال حديثٍ لـ"إذاعة صوت القدس المحلية": آلاف الفلسطينيين خرجوا من المسجد الأقصى عقب صلاة العيد يهتفون باسم فلسطين والمقاومة".

وأكد القيادي الحرازين، أن الشعب الفلسطيني على ثقة تامة بأن الله لن يخلف وعده لهم، مشيرًا إلى أن المستقبل للمتمسكين بخيار المقاومة، ولا مستقبل للاحتلال وأعوانه.

وبيّن القيادي في الجهاد الإسلامي أن الشعب الفلسطيني يخوض صراعًا للدفاع عن فلسطين والمقدسات والمسجد الأقصى، وأن الأقصى ملكٌ لكل المسلمين.

وأشار الحرازين، إلى أن الجماهير تخرج في كل العواصم تهتف للمسجد الأقصى، الذي يوحد الجميع بقدسيته ورمزيته.

وشدد على أن المسجد الأقصى سيظل يقاوم حتى يتحرر، ويعود لأصحابه.

وقال الحرازين: الأمة الإسلامية بخير عندما ترى هتافات المرابطات في الأقصى، وعند اشتعال المقاومة في جنين وطولكرم وسلفيت".

وأكد القيادي في الجهاد أن معركة سيف القدس وحدت جميع الساحات الفلسطينية، وربطت قطاع غزة بالداخل الفلسطيني والضفة الغربية والقدس.

وأوضح الحرازين أن خطابيَّ الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، وقائد حركة حماس يحيى السنوار أكدا أن اليوم ليس كالأمس، وأن غدًا سيكون أفضل.