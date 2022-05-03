فيديو.. صواريخ "اونيكس" الروسية الدقيقة تدك مطار عسكري أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن صواريخ "اونيكس" الدقيقة في إصابتها للأهداف فقد أصاب مركزًا لوجستيًا في مطار عسكري بمنطقة أوديسا (أوكرانيا).

وأوردت الدفاع الروسية، أن هذا المطار كان من خلاله يصل أسلحة الدول الغربية إلى النظام في كييف.

وذكرت أن القوات الروسية دمرت حظائر لمسيرات "بيرقدار" وكذلك أسلحة وذخائر صاروخية وردت من الولايات المتحدة ودول أوروبية.

وأشارت "الدفاع الروسية"، إلى أن القوات الجوية الروسية دمرت خلال الـ24 ساعة الماضية 39 موقعا عسكريًا أوكرانيًا.

الجدير بالذكر، فإن روسيا أعلنت في 24 فبراير الماضي، انطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا بعدما علمت أن كييف ستقدم طلبًا للانضمام إلى حلف الناتو، وهو ما اعتبره الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خط أحمر لا يمكن تجاوزه.