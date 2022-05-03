الأوقاف الإسلامية: شرطة الاحتلال قطعت أسلاك السماعات الخارجية للمسجد الأقصى ومنعت رفع أذان العشاء

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، اليوم الثلاثاء، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي قطعت أسلاك السماعات الخارجية للمسجد الأقصى ومنع رفع أذان صلاة العشاء.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن عناصر من شرطة الاحتلال قطعت أسلاك السماعات الخارجية للمسجد الأقصى قبل موعد آذان العشاء، بالتزامن مع تنظيم الاحتلال حفل لما يسمى بـ"عيد الاستقلال" عند حائط البراق.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت يشارك في هذه الاحتفالات عبر إلقاء كلمة له.

وسمحت حكومة الاحتلال، مساء اليوم ، باستئناف اقتحامات المستوطنين للأقصى، وسط دعوات مقدسية وفلسطينية لشد الرحال إلى المسجد لصد تلك الاقتحامات واعتداءات القوات "الإسرائيلية".

وانطلقت دعوات فلسطينية لأهالي الداخل المحتل بضرورة الحشد والزحف نحو المسجد الأقصى المبارك يوم الخميس المقبل، لحمايته من التهويد ومخططات الجماعات الاستيطانية الاحتفال بداخله.