تفاصيل المحادثة الهاتفية بين بوتين وماكرون

أطلع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون على التقدم بالعملية الروسية الخاصة في حماية إقليم دونباس وإجلاء المدنيين من آزوفستال في أوكرانيا، حسب ما أورد الكرملين.

وأشار الرئيس الروسي، بوتين، في مكالمة هاتفية مع ماكرون التي استمرت ساعتين و10 دقائق، إلى "تجاهل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لجرائم الحرب التي ترتكبها القوات الأوكرانية".

وأكد بوتين، في اتصاله، أن "المشاكل المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي ناجمة في المقام الأول عن العقوبات الغربية".

وشدّد في محادثة الهاتفية وهي الأولى منذ نهاية مارس الماضي، على أن بلاده ما زالت مفتوحا للحوار، بالرغم من عدم رغبة نظام كييف بالحل السلمي.

الجدير بالذكر، فإن روسيا أعلنت في 24 فبراير الماضي، انطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا بعدما علمت أن كييف ستقدم طلبًا للانضمام إلى حلف الناتو، وهو ما اعتبره الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خط أحمر لا يمكن تجاوزه.