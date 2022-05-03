فيديو.. الصحة العالمية تعلن عن عدد الأطفال المصابين بالتهاب الكبد الجديد

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن عدد الأطفال المصابين بالتهاب الكبد الغامض والمستجد في بلدان العالم.

وأفادت الصحة العالمية، بأن عدد الأطفال المصابين بهذا المرض قرابة 230 طفلاً في 20 دولة، مؤكدةً أن عامل المرض والمسبب له مجهول حتى اللحظة.

وأعلن وزارة الصحة في إندونيسيا، اليوم، وفاة ثلاثة أطفال في اندونيسيا بسبب اصابتهم بمرض التهاب الكبد الغامض.

وأشارتالصحة الإندونيسية، إلى أن عدد الوفيات في هذا المرض ارتفعت عدد الوفيات إلى أربعة على الأقل، بينهم واحدة في الولايات المتحدة.

وتشمل أعراض مرض التهاب الكبد الجديد: "الغثيان والقيء والإسهال وآلام في البطن، قبل أن تظهر على أكبادهم علامات الالتهاب".

أعراض التهاب الكبد الجديد