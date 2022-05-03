اقتصاد غزة يصدر تنويهًا مهمًا بشأن سعر ربطة الخبر المَبٍيعة للمستهلك

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تنويهًا مهمًا بشأن سعر ربطة الخبز المَبٍيعة للمستهلك الفلسطيني في القطاع.

وأكدت وزارة الاقتصاد، في بيان لها، أن سعر ربطة الخبز تبلغ 7 شيكل ووزن 2.500 كيلو جرام للمستهلك.

وشدّدت على أنها ملتزمة بتقديم الدقيق للمخابز بسعر مدعوم حتى اللحظة 97 شيكل الشوال لجميع مخابز قطاع غزة.

ونوهت الوزارة، أن السعر في المخبز يصل سعره نحو 7 شيكل أما خارج المخبز "نقاط البيع والسوبر ماركات" تخضع للتنافس بين المخابز.

كما وأكدت، أنها تراقب الوزارة أسعار الدقيق والقمح عالمياً و ما يطرأ عليها من ارتفاعات من حين لآخر، مبينةً أنها مستمرة في تقديم الدقيق للمخابز بالسعر 97 شيكل.

وقالت وزارة الاقتصاد في غزة، إنه "تعمل ما في وسعها للحفاظ على السعر للمواطن بالشكل المناسب و العادل الذي يراعي مصلحة الجميع من المواطنين وأصحاب المخابز و موردي الدقيق".