طالع طقس فلسطين يوم غد الأربعاء 4-5-2022

أعلن موقع الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في جميع الأراضي الفلسطينية يوم غد الأربعاء الموافق 4-5-2022، بعد أن سجل نهار اليوم ارتفاعًا في درجات الحرارة مع أجواء خُماسية حارة.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن طقس يوم غد يكون فيه الجو صافياً إلى غائم جزئي ومعتدلاً نهارًا باردًا ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية.

وأشارت إلى أن انخفاض ملموس يطرأ على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات الحرارة فيما يحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق.

ولفتت إلى أن الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الخميس، فإن الجو يكون غائمًا جزئيًا لطيفًا ومعتدلاً نهارًا باردًا ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية فيما يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات الحرارة، وفق ما أورده موقع الأرصاد الجوية الفلسطينية.

كما وأشار إلى أنه يحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .