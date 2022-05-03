ما سر وداع رونالدو لجماهير اليونايتد؟

ودع لاعبو مانشستر يونايتد،أمس الاثنين، جماهير الفريق داخل مسرح الأحلام عقب انتهاء المباراة، لكن الكاميرات ركزت على رونالدو، في ظل العديد من التكهنات المحيطة بمستقبله عقب نهاية الموسم.

وكان قد اختتم مانشستر يونايتد مبارياته هذا الموسم بملعب "أولد ترافورد" أمس، وودع لاعبو الفريق الجماهير عقب المباراة أمام برينتفورد، ضمن أحداث الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال الوداع شارك البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في المباراة، وتمكن من تسجيل الهدف الثاني لفريقه من علامة الجزاء، قبل أن تنتهي بفوز اليونايتد بثلاثية نظيفة.

وظهر رونالدو متأثراً أثناء تحيته للجماهير بمدرجات الملعب، إذ كان حريصا على الذهاب للمشجعين بمختلف جنبات الملعب لإلقاء تحية الوداع، ما أثار العديد من التوقعات بشأن مصيره.

جدير ذكره أنه ربط البعض هذا الوداع بالتقارير التي تؤكد رحيل صاحب الـ37 عاما عن النادي بعد موسم واحد على عودته، فيما ذهب قطاع آخر من المشجعين لتفسير ذلك بأنه تصرف طبيعي، نظراً لخوض الفريق آخر مباراة له على ملعبه هذا الموسم.