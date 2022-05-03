اندونيسيا.. 3 وفيات لأطفال مصابين بمرض التهاب الكبد الغامض

توفي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة أطفال في اندونيسيا بسبب اصابتهم بمرض التهاب الكبد الغامض، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة الإندونيسية.

وأشارت وزارة الصحة الإندونيسية، إلى أن عدد الوفيات في هذا المرض ارتفعت عدد الوفيات إلى أربعة على الأقل، بينهم واحدة في الولايات المتحدة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في وقت سابق من فيروس الالتهاب الكبدي الغامض الذي لم يعرف حتى اللحظة عامل المسبب له.

وعلى مستوى العالم، فقد أصيب بهذا المرض نحو 200 طفل، وتشمل أعراضه، الغثيان والقيء والإسهال وآلام في البطن، قبل أن تظهر على أكبادهم علامات الالتهاب.