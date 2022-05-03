كيف نحافظ على صحتنا في عيد الفطر؟

ما أن يأتي اليوم الأول في عيد الفطر المبارك، حتي يحدث إضطراب في نظام الطعام الذي اتبعه الصائم طوال رمضان، حيث يُصاب بتداعيات صحيّة سلبيّة في أول أيام عيد الفطر.

ويقدم الكثير من الأطباء، نصائح للمتابعين تساعدهم على التغلب على اختلاف النظام الغذائي، وهذه النصائح تتمثل فيما يلي:

نصائح للمحافظة على الصحّة في عيد الفطر

1- شرب الكثير من الماء

تساعد المياه على طرد مختلف أنواع السموم الضارة من جسم الإنسان، والتي تتسبب في إصابته بالكثير من المشاكل الهضميّة خلال فترة عيد الفطر، ومن هنا ننصحك بأن تحرص على شرب كوب من الماء الدافئ فور الاستيقاظ بالإضافة لشرب ما لا يقل عن 7 أكواب من المياه خلال النهار، وذلك لكي تحافظ على صحتك وسلامتك طوال فترة العيد.

2- تخفيف كمية الطعام

من الضروري جداً أن تعتدل في كميّة الطعام التي تتناولها خلال أيّام العيد، والاكتفاء فقط بكميّة بسيطة من الأطعمة التي تمنحك الصحة والعافيّة، بعيداً عن مشكلة الإصابة بالتخمة التي تعيقك عن الحركة وعن الاستمتاع بأيّام العيد وعاداته.

3- ممارسة الرياضة الصباحية

تلعب الرياضة الصباحية دوراً مهماً وأساسيّاً في بث السعادة والراحة في نفسية الإنسان والمحافظة على صحته الجسديّة بشكلٍ عام، لهذا عليك أن تحرص على ممارسة التمارين الرياضية الصباحية خلال أيّام عيد الفطر، ويُفضل أن تُمارس هذه التمارين في الهواء الطلق وتحت أشعة الشمس الخفيفة.

4- تناول الخضار والفواكه

من الضروري جداً أن تحافظ على تناول كميات من الخضار والفواكه الموسميّة، وذلك لأنّ هذه المأكولات الصحيّة تساعد على منح جسدك كميّةً من الفيتامينات والسكريات الطبيعيّة التي تشحنك بطاقة كبيرة وروحٍ مفعمةٍ بالسعادة والسرور.

5- تجنب السهر

لكي تُحافظ على صحتك قويةً خلال أيّام العيد وتستمتع بالنزهات التي تقوم بها مع عائلتك أو أصدقائك بعيداً عن الشعور بالتعب والإرهاق، ننصحك بأن تتجنب عادة السهر وأن تسعى للحصول على قسط كافي من النوم خلال ساعات الليل، وذلك لكي تستغل ساعات النهار لقضاء أجمل الأوقات.

6- تجنّب الإكثار من المنبهات

لكي تحمي نفسك من الإصابة بالتوتر والغضب خلال أيّام عيد الفطر، ولكي تستمتع بقضاء أجمل الأوقات مع كل من تحب، عليك أن تخفف وبشكلٍ كبير من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالشاي والقهوة، وأن تعتمد على شرب المشروبات الطبيعيّة التي تساعد على استرخاء الأعصاب كالنعناع الأخضر، اليانسون، والميرميّة.