"الصحة الإسرائيلية": 2,629 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أفادت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 2,629 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منذ أمس الإثنين.

وأوضحت الصحة، أنه تم تشخيص 2,209 إصابات جديدة بفيروس كورونا، أمس، بعد إجراء 67,561 فحصاً لتشخيص الإصابة بالفيروس.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 420 إصابة جديدة منذ منتصف الليلة الماضية، فيما انخفضت نسبة الفحوصات الموجة إلى 3.94%.

ويُشار إلى أنه يرقد في المستشفيات حالياً 497 مريضاً بكورونا، منهم 169 حالة وُصفت بالخطيرة، وبينهم 62 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي.

وقالت الصحة "الإسرائيلية": "لم يتم تسجيل وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الماصية؛ وبلغ عدد الوفيات الإجمالية منذ بداية الجائحة 10,697 حالة، موضحةً بأن معامل تناقل العدوى حاليا 0.75".

جدير ذكره أنه، يبلغ عدد مرضى كورونا في "إسرائيل" حالياً 20,545 شخصاً، حالة غالبيتهم العظمى طفيفة، كما يتواجد 24,317 شخصا في حجر صحي.