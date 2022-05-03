 روسيا: "إسرائيل" تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا

اتهمت روسيا، اليوم الثلاثاء، "إسرائيل" بأنها تدعم "النازيين الجدد" في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم:" "إسرائيل"، تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا، مصعداً الخلاف مع كيان الاحتلال.

بدرجة أكبر خلافا بدأ عندما زعم لافروف أن أدولف هتلر من أصول يهودية.

وكان قال، أمس، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف :"إن يهودية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا تنفي نازيته، وكان أدولف هتلر من أصل يهودي"

وبدورها انتقدت "إسرائيل" لافروف، أمس، قائلة:" إن تصريحاته التي أدلى بها أثناء حديثه عن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، واصفةً أياه بـ"افتراء لا يغتفر".

من جانبها قالت الخارجية الروسية، في بيان:" إن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد متعارضة مع التاريخ، وتُفسر في سياق دعم الحكومة "الإسرائيلية" الحالية لنظام النازيين الجدد في كييف".

وأكدت موسكو مجدداً وجهة نظر لافروف بأن كون زيلينسكي من أصل يهودي لا يمنع أن يكون النازيون الجدد يحكمون أوكرانيا.

جدير ذكره أن العلاقات توترت، الشهر الماضي، بعدما اتهم لبيد روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا؛ وصرح مراراً وتكراراً ضد روسيا، الأمر الذي تجنبه وزير الحكومة "الإسرائيلي"، نفتالي بينيت، الذي حاول لعب دور الوسيط بين كييف وموسكو في بداية الحرب.