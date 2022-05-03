ما هي وجهة صلاح بعد فريقه ليفربول؟

ذكرت وسائل إعلام اجنبية، بأن هناك شكوك حول مستقبل النجم المصري، محمد صلاح، مع فريقه ليفربول الإنجليزي، لاسيما وأن عقده ينتهي في صيف العام القادم 2023.

وكان صرح صلاح في وقت سابق :"أن البقاء في ليفربول هي الرغبة الأساسية لديه، ولكن في حال لم يتوصل إلى اتفاق بشأن تجديد التعاقد، موضحاً أنه قد يجد النادي نفسه مجبرا على بيع النجم المصري هذا الصيف خوفا من خسارته بالمجان العام القادم".

ومن جانبها، قالت صحيفة "تليغراف" البريطانية:" أن فكرة الانتقال إلى باريس سان جيرمان، من الأفكار المثيرة للاهتمام بالنسبة لصلاح، بالنظر إلى قائمة الفريق الفرنسي المدججة بالنجوم".

وأوضحت الصحيفة:" مع اقتراب كيليان مبابي من الرحيل عن باريس سان جيرمان، يرغب الفريق الفرنسي في التعاقد مع نجم جديد، وقد يكون هو صلاح".

وأضافت:" أن خيار الانتقال إلى الدوري الإسباني يبقى متاحًا أيضًا أمام النجم المصري عبر بوابة أي من ريال مدريد وبرشلونة".