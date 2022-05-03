سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار اليورو والدولار في الجزائر، حيث يبحث عنها الكثير من المتابعين من التجار والمستثمرين، وبعد زيادة البحث عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022

أسعار العملات في الجزائر اليوم

استقرار اسعار اليورو والدولار في الجزائر

استقر سعر اليورو والدولار في الجزائر، اليوم الثلاثاء 3 مايو/ أيار 2022، لدى البنك المركزي بينما انخفض اليورو في السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022

سعر اليورو اليوم في الجزائر

وبقي سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي عند مستوى 152.40 دينار للشراء، و152.47 دينار للبيع، بحسب موقع بنك الجزائر (البنك المركزي الجزائري).

في حين انخفض سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 189.25 دينار للشراء، و191.35 دينار للبيع، مقابل 189.44 دينار للشراء، و191.55 دينار للبيع وفقا لموقع (exchangerates247).

سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022

سعر الدولار والإسترليني اليوم في الجزائر

واستقر سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي عند مستوى 144.55 دينار للشراء، و144.56 دينار للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

وحافظ سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) على مستواه عند 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع.

سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022

سعر الجنيه الاسترليني

كما هبط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 225.39 دينار للشراء، و227.89 دينار مقابل 226.07 دينار للشراء، و228.58 دينار للبيع خلال تعاملات أمس الإثنين.

سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.53 دينار للشراء، و38.54 دينار للبيع، وهو سعر أمس نفسه.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 47.99 دينار للشراء، و48.52 دينار للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وجاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي عند مستوى 39.34 دينار للشراء، و39.36 دينار للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 49 دينارا للشراء، و49.55 دينار للبيع.

سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022

سعر الدينار الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الجزائر المركزي، اليوم في الجزائر عند مستوى 471 دينارا للشراء، و471.97 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 586.97 دينار للشراء، و593.49 دينار للبيع مقابل 586.54 دينار للشراء، و593.06 دينار للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.