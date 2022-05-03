أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في لبنان مقابل الليرة اللبنانية، وبمختلف العيارات المتداولة في الأسواق، حيث زادت عمليات البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، لذلك قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022

تراجع أسعار الذهب في لبنان اليوم

تراجعت أسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 3 مايو/آيار 2022، رغم ارتفاع المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في لبنان

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان، خلال التعاملات الصباحية، 90.360 ليرة (59.74 دولار) مقابل 92.169 ألف ليرة (61.02 دولار) خلال تعاملات أمس الإثنين.

الاسعار في السوق الموازية

وارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 3 مايو/أيار 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وتراوح سعر الدولار اليوم في لبنان ما بين 26400 و26500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في لبنان اليوم، نحو 79.067 ليرة (52.28 دولار) مقابل 80.650 ألف ليرة (53.39 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان، مسجلا 67.771 ألف ليرة (44.81 دولار).

أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال التعاملات الصباحية اليوم في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 52.711 ألف ليرة (34.85 دولار).

أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في لبنان

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان، خلال التعاملات الصباحية ، 2.810 مليون ليرة (1858 دولارًا).

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان (8 جرامات من عيار 21)، سجل نحو 632.539 ألف ليرة (418.21 دولار).

أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعد تراجعها إلى أقل مستوى منذ منتصف فبراير/شباط الماضي في الجلسة السابقة بدعم من تراجع طفيف للدولار رفع الطلب على المعدن النفيس المقوم بالدولار.